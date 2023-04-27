توقف المحافظ الإلكترونية للعديد من البنوك وشركات المحمول بسبب التوقيت الصيفي بعد قليل

تفعيل التوقيت الصيفي هو عملية تغيير الساعة المحلية في بعض الدول خلال فصل الصيف، إذ يجري تقديم الساعة بساعة واحدة عند بداية فصل الصيف، وتأخيرها بساعة واحدة عند نهايته.

وفي مصر يهدف هذا القرار إلى توفير فرصة أكبر للاستفادة من ساعات النهار خلال فصل الصيف، وتوفير الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء في فترة الذروة.

وأعلنت شركات المحمول، أنها ستعلق الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المحافظ الإلكترونية لبضع ساعات، ويأتي هذا الإجراء، لتجنب أي مشكلات تقنية قد تحدث بسبب تغيير الساعة المحلية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مثل الصرف الآلي والمصارف الإلكترونية والمواقع الحكومية.

وجاء في مضمون الرسالة، التي قامت شركات المحمول بإرسالها لعملائها، أنه اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الخميس 27 أبريل وحتى الساعة الـ3 صباح الجمعة، ستتوقف المحافظ الإلكترونية، بالاضافة لتأثر بعض الخدمات الأخرى، كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات، وذلك للتحديث التقني للانظمة.

كما وجهت البنوك العاملة بالسوق المصري، رسائل لعملالها، مفادها أنه سيتم إجراء تحديثات مساء الخميس الموافق 27 أبريل على الأنظمة التشغيلية لهذه البنوك، لتتناسب مع التوقيت الصيفي، ما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء، كما أن هذا الإجراء يستمر من الساعة 11.59 مساءا لمدة 4 ساعات بالنسبة لبنك مصر، بينما يستمر الاجراء من الساعة 11.30 مساءا، ولمدة ساعة بالنسبة لبنك القاهرة.