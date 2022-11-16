محافظ الإسكندرية يطلق خدمة إلكترونية جديدة للتموين والصحة والتعليم

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خدمة «QR Code موحد»، لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظة، التي تتيح الوصول إلى كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، حيث تم إطلاق إشارة البدء التجريبي للخدمة داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء.

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، إن «QR Code موحد» تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي، موضحًا أنها تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تحدث داخل عروس البحر المتوسط؛ للتسهيل على المواطنين الوصول إلى كافة الخدمات بسهولة ويسر ودون عراقي.

استخدام المنظومة الإلكترونية

وأشار «الشريف»، إلى أن المواطن يستطيع استخدام الـ QR Code للدخول إلى المنظومة، حيث تظهر قائمة بها الخدمات مصنفة يختار منها المواطن ما يريد من خدمات وغيره من معلومات وبذلك تساهم بشكل كبير في توصيل المعلومة والمعرفة بسهولة ويسر للمواطنين.

فوائد الخدمة الجديدة

من جانبها، أوضحت المهندسة نهى أحمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي، أنه من خلال خدمة «QR code الموحد» يمكن الحصول على العديد من الخدمات عن طريق مجموعة من القوائم، قائمة بها تصنيف للخدمات التي تقدم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يختار منها المواطن ما يريد لمعرفة المستندات المطلوبة والرسوم، وقائمة للاستعلام عن الطلب المقدم بالمراكز التكنولوجية، وقائمة أماكن تواجد جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء على الخريطة، وقائمة لمعرفة أخبار الإسكندرية من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، وقائمة خدمات الاستثمار الإلكترونية، قائمة خدمات أخرى «خدمات التموين الإلكترونية» وحاليا يتم إضافة المزيد من الخدمات الأخرى «التعليم والصحة» وغيرها من المعلومات التي ويحتاجها المواطن السكندري ويبذل وقت ومجهود في سبيل الحصول عليها.

تحويل الخدمة إلى تطبيق موبايل

وأضافت أنه سيتم تحويل الخدمة فيما بعد إلى تطبيق موبيل للتيسير على المواطنين وضمان سرعة التداول والانتشار تماشيا مع رؤية مصر 2030 نحو ضرورة استخدام التطبيقات الذكية.