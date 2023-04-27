«تضامن الغربية» تُنقذ سيدة من التشرد وتنقلها لدار المسنين بطنطا

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية في إنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 عاما من الإقامة في الشارع بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بعد تخلي أفراد أسرتها عنها.

وكشف الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالغربية، أن تلك هي المرة الثانية التي يتم إنقاذ فيها تلك السيدة السنة نظرا لظروفها الاجتماعية وتخلي أفراد أسرتها عنها وعدم إقامة أحد معها لمراعاتها بالشقة التي تقيم بها، وأن ذلك جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة حالات المسنين المشردين في الشوارع وتقديم الرعاية لهم.

الدخول للمرة الثانية

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع أن فريق التدخل السريع فوجىء الفريق بوجود سيدة قد سبق التعامل معها قبل ذلك وتم إدخالها إحدى دور المسنين بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي حيث حضرت إحدى بناتها واستلمتها في 10 أكتوبر من العام الماضي، وبسؤالها عن سبب وجودها مرة أخرى بالشارع، اشتكت من سوء معاملة أبنائها لها وعدم حضورهم للاطمئنان عليها ومساعدتها.

سرعة إنهاء الإجراءات

وأشار أنه بالعرض على أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وجه بسرعة تقديم الرعاية اللازمة لها وإدخالها لدار المسنين، وتم بالفعل إنهاء إجراءات دخولها بدار المسنين والعجزة بطنطا وتقديم المساعدة الأزمة لها.

وأوضح أبوالمجد، انه تمت محاولة إقناع السيدة بالاتصال بأبنائها وتحسين العلاقة بينهم، لكن باءت المحاولات بالفشل، وعلى الفور تم إنهاء سرعة إنهاء إجراء دخولها المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب السيدة من قبل الفريق وإيداعها بمؤسسة المسنين والعجزة بكفر عصام، بطنطا، وتم إدخالها بعد عمل الكاشف الحراري وقياس نسبة الأكسجين والاطمئنان على الحالة الصحية لها.