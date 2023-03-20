فريق إدارة الأمراض المتوطنة بالسويس يعقّم مبنى دار المسنين في بورتوفيق

عقّمت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنه، برئاسة الدكتوة عزة شبل، مبنى دار المسنين، في منطقة بورتوفيق، ومقاومة الحشرات والبعوض في منطقي حوض الدرس، طبقاً للخطة الموضوعة لمديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمراض المتوطنة.

تطهير وتعقيم دار المسنسن حفاظا على الصحة العامة

وجاء تعقيم وتطهير دار المسنين ببورتوفيق، بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة تعقيم كل المنشآت؛ للمحافظة على الصحة العامة للمقيمين، وتضمنت حملات التطهير والتعقيم والرش مكافحة البعوض والحشرات وكذلك تعقيم المباني والمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

مكافحة البعوض

كما قام فريق العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لمكافحة يرقات البعوض بالصرف الصحي بمنطقة حوض الدرس، على أن تواصل الفرق عملها حتى تصل لجميع المناطق السكنية داخل المحافظة.