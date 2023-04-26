خطوات استخراج شهادة الهجر للحصول على معاش من التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الخاصة للحصول على معاش شهري، ما يصب في صالح الأسر المصرية معدومة الدخل أو الأيتام أو الأسر التي ليس لها عائل، وغيرها من الحالات التي يحق لها الحصول على معاش شهري من التضامن الاجتماعي.

ويأتي بالإضافة إلى ذلك السيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج، ففي تلك الحالة تلزم الوزارة بتوفير شهادة هجر ضمن الأوراق المطلوبة لضمان الحصول على المعاش الشهري.

كيفية استخراج شهادة الهجر

وهناك عدة خطوات للحصول على شهادة الهجر، وهي:

- إحضار نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد بتغيب أو هجر رب الأسرة.

- يجب ألا تقل مدة الهجر عن 6 أشهر متتالية.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش شهري من التضامن الاجتماعي

- تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من أي فرع لبنك ناصر الاجتماعي بجوار محل الإقامة.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية.

- بحث اجتماعي معتمد ومختوم.

- صور رقم قومي من شهادات ميلاد الأبناء.

- قيد مدرسي أو جامعي للطلاب من سن 6 إلى 18 سنة.

- خطاب من الهيئة القومية للمعاشات الحكومية يفيد بعدم حصول المتقدم على معاش من أي جهة حكومية.

- بالنسبة للأيتام، صور من شهادة وفاة الوالدين.

- بالنسبة للمطلقة، تقديم قسيمة الطلاق.

- بالنسبة للسيدة الأرملة، شهادة وفاة الزوج.