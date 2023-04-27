عضو بـ«الشيوخ»: قرارات العفو الرئاسي شملت 1400 مواطن

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ بقرارات العفو الرئاسي والتي وصلت الى الإفراج عن 1400 شاب ومسجون طيلة الأشهر الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: إن تفعيل عمل اللجنة والإفراج عن كل هذ العدد الكبير خلال شهور قليلة، يحسب لصالح القيادة السياسية والدولة المصرية.

مطلب ملح من القوة السياسية

وقال «أبو عايشة» في بيان له اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي أثلجت صدور ملايين المصريين وكافة القوى الوطنية والسياسية لأن هذا كان مطلبًا ملحًا من خلال الحوارالوطني، موضحًا أن العفو يطال الجميع وفق الإجراءات الموضوعة ما عدا من تورطوا في الدم وحاربوا الدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة ماضية في تنفيذ وعودها التي أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس السيسي للجنة العفو الرئاسي، مؤكدين أن إخلاء سبيل المحبوسين خطوة على طريق لم شمل الأسر المصرية.

إشراك الجميع في الجمهورية الجديدة

واشار إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار قرار العفو الرئاسى بحق الشباب، وإشراك الجميع في خطط بناء الوطن والجمهورية الجديدة ما عدا المتورطون في العنف والدم.

واختتم، بتوجيه الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها الشديد بالعفو الرئاسي، واستمرار العفو عن المحبوسين، موضحًا أن الدولة تعاملت بمهنية وحرفية شديدة مع الإرهاب، ومهددات الأمن القومي طيلة السنوات الماضية.