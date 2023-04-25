مدير «الدفاع الوطني» الأسبق يشرح أهمية دوائر الأمن القومي المصري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن هناك 3 دوائر للأمن القومي، هي المحلية الداخلية الخاصة بنا، الإقليمية، الدولية، مشيرًا إلى أن الدائرة الإقليمية تعد الأكثر خطورة، كونها تشتمل على جزئين إحداهما دائرة إقليمية مباشرة والأخرى غير مباشرة، موضحًا أن الدائرة الإقليمية المباشرة تتمثل في الدول التي لها حدود مع مصر مثل السودان وليبيا وغزة واليونان وقبرص والسعودية التي أصبحت جار مباشر، إذ أن مصر رسمت حدود بحيرة معها.

أهمية وجود اتفاق تام مع دول الجار

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّه في حالة حدوث مشكلات في دول الجار المباشر تنتقل إلى مصر والعكس صحيح، مؤكدًا على أهمية وجود اتفاق تام مع دول الجار على بعض الإجراءات من أجل تأمين الحدود.

الحدود بين مصر والسودان

وتابع أنّ الحدود بين مصر والسودان كان بها تأمين أكبر من تأمين الحدود بين مصر وليبيا، كون السودان لديه دولة بها حكومة وجيش لكن ليبيا لم يكن بها ذلك، وبالتالي كانت مصر تحمل على عاتقها تأمين حدودها مع ليبيا بمفردها سواء تأمين مخابراتي أو قوات.