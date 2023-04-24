نائب رئيس حزب مستقبل وطن: قرارات العفو الرئاسي خطوة لاستقرار المجتمع

أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بحق المحبوسين على غرار قضايا الرأي والتعبير تصب في صالح مجريات الحوار الوطني.

حزب مستقبل وطن

وأوضح حسام الخولي لـ«الوطن» أن التوجيهات الرئاسية للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن وإعادة دمجهم للمجتمع وإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم خطوة في غاية الأهمية لاستقرار المجتمع ووحدته وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة لاستقطابهم من جديد.

دمج المفرج عنهم

وبسؤاله عن عقبات اللوائح القانونية بالمؤسسات التي تعيق عملية الدمج للمفرج عنهم والتي تتمثل في عودة الموظفين لوظائفهم وعودة الطلاب لدراستهم، قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «نحن مستعدون لإصدار أي تشريعات قانونية تدعم عملية الدمج المجتمعي وتزيل العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم بقرارات رئاسية».

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه موجها دعوته للمفرج عنهم بالتجاوب مع قرار العفو الصادر بحقهم واعتباره فرصة للعودة للمجتمع من جديد والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر.