برلمانية: بعض المفرج عنهم بعفو رئاسي يشاركون في الحوار الوطني

أكّدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مؤكدة أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم.

لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة

وقال «الهريدي»، في تصريح لـ«الوطن» إن اللجنة تبذل جهودًا واسعة وتتحمل ضغوطًا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التي اعتادت المزايدة والتشكيك، مشيرة إلى أن اللجنة تسير في الملف بخطي ثابته وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعّال، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.

دمج المفرج عنهم في المجتمع

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، موضحة أنها تعمل وفقًا لعدد من القواعد والإجراءات التي تمّ إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرة من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع، والدليل على ذلك أنَّ بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعّال في إدارة الحوار.