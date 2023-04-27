«الصحة»: 7 أعراض لقرحة المعدة.. بينها الإمساك والشعور بالغثيان

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا، قبل قليل، ضمن خطتها التوعوية الخاصة بالعادات والسلوكيات غير الصحية والعادات الإيجابية التي يجب الحرص عليها، ضمن خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

7 أعراض مهمة في المعدة.. إصابة بالقرحة

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها إن هناك 7 أعراض مرضية، ويستوجب الشعور بها التوجه إلى المستشفى فورا أو استشارة الطبيب، لافتة إلى أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بقرحة في المعدة، وتضمنت الأعراض «ألم في المعدة - الشعور بالغثيان - عسر الهضم - الانتفاخ والغازات - الإمساك - فقدان الشهية».

ما هي قرحة المعدة؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن قرحة المعدة تتمثل في فقدان المعدة جزء أو أكثر من البطانة الطلائية المبطنة لجدارها من الداخل، وطالبت الوزارة المواطنين، حال الشعور بهذه الأعراض بالتوجه إلى المستشفي أو التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ومعرفة أقرب مستشفى يمكن التوجه إليه.

توفير 437 حضانة خلال فترة العيد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 1412 مواطنًا والتعامل مع 700 حادث مختلف خلال عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه خلال فترة العيد الفطر المبارك تم توفير 1341 خدمة رعاية مركزة و437 حضانة من خلال المشروع القومي للرعايات الحرجة.