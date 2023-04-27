مصري عائد من السودان: 10 آلاف مسافر عبروا من معبر أرقين حتى اليوم

قال أحد المصريين العائدين من السودان، إن معبر أرقين الحدودي مع السودان، يواصل استقبال عددا كبيرا من الرعايا الأجانب والجالية المصرية، مشيرا إلى تزايدها خاصة أنها تتزامن مع الهدنة التي تم إقرارها لمدة 72 ساعة بين الأطراف المتحاربة.

تيسير الإجراءات والتصاريح

أضاف خلال تصريحات خاصة، أن عددا كبيرا من أبناء السودان والرعايا الأجانب والجالية المصرية، تتوافد خلال الساعات القليلة الماضية على معبر أرقين، حتى بلغ حتى هذه اللحظة من يوم الجمعة الماضية أكثر من 10 آلاف مواطن سوداني، ومن الرعايا الأجانب ومن الجالية المصرية.

ولفت إلى أن الجهود تتضافر في المعبر لتيسير الإجراءات والتصاريح الخاصة من الوافدين من السودان، وهناك تضافر لكل أجهزة الدولة، بتعليمات من القيادة السياسية، وكل الوزارات، سواء الصحة أو الخارجية أو الداخلية أو التضامن أو الهلال الأحمر، هناك جهود لتيسير الإجراءات على القادمين من السودان.

المعبر يعمل على مدار الـ24 ساعة

وأوضح أن المعبر يعمل على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حتى خلال الدقائق أو الساعات التي يتم توقفه من الجانب السوداني، المعبر من الناحية المصرية لا يزال يعمل خلال الـ24 ساعة دون توقف، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والطاقة الاستيعابية اليومية له 7500 مسافر، بإجمالي 300 شاحنة، وهذا المعبر يعد ثاني معبر بعد معبر قسطل الذي تم دشينه في 2015.