«الهلال الأحمر» تطلق المقر الثاني لمساعدة العائدين من السودان بمعبر «قسطل»

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، إطلاق المقر الثاني لتقديم الخدمات الانسانية والاغاثية في معبر قسطل البري وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول الي المعبر وتقديم الخدمات الاساسية ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم، وذلك في إطار حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان» التي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان.

عدد المستفيدين المصريين في السودان 1253 مستفيدا

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الخدمات المتاحة للمصريين في السودان، خلال معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

وتمثلت خدمات جمعية الهلال الأحمر المصري في توفير 35 أتوبيسا، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة للمصريين في السودان نحو 1253 مستفيدا خلال الأيام القليلة الماضية، كما بلغ عدد المصريين الذين تم استقبالهم 414 مصريا قادمين من السودان، وتم تقديم وجبات جافة لهم، وحقائب نظافة، بالإضافة إلى توفير وسائل اتصال محلية لنحو 93 شخصا و11 تذكرة قطار.

استقبال 28 حالة دعم نفسي و3 حالات تقصي

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري، خلال المنشور، أنه تم استقبال نحو 839 شخصا غير مصري، وتم توزيع وجبات جافة عليهم وحقائب نظافة، بجانب توفير وسائل اتصال دولية لنحو 10 أشخاص منهم.

كما أشار منشور جمعية الهلال الأحمر المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استقبال نحو 28 حالة دعم نفسي، و3 حالات تقصي، بالإضافة إلى استقبال 3 حالات يحتاجون إلى خدمات إسعافات أولية.