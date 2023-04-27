وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره البريطاني لبحث الوضع في السودان

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الخميس، من وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان، وبحث القضايا التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، مثنياً علي الدور البطولى الذي تقوم به السفارة المصرية وباقى البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن، وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

شكر لوزير الخارجية المصري

كما قدم الوزير البريطانى الشكر لنظيره المصري على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين.

وقدم وزير خارجية المملكة المتحدة التهنئة في هذا الإطار على جهود الإجلاء الناجحة التي قامت بها مصر حتى الآن، معرباً عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

مصر لا تؤمن بحل عسكري للأزمة السودانية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد على أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سوياً من أجل ضمان تحقيقه.

واتفق الوزيران في نهاية الاتصال على أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع في السودان، مؤكدين على أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء، وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة.