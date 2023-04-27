حملة مكبرة للتعريف بمرض الملاريا والأعراض في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، للتعريف بمرض الملاريا، والأعراض، والعلاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد عِدة ندوات بالمنشآت الصحية بكفر الشيخ

وعقدت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ، عِدة ندوات بالمنشآت الصحية بكفر الشيخ وهي مستشفي الحميات بكفر الشيخ، والمركز الطبي الحضري بكفر الشيخ، للتعريف بمرض الملاريا، لاكتشاف حالات الملاريا الوافدة من الدول الأفريقية، ولنشر التوعية للازمة للمسافرين لخارج مصر، وأخد الجرعات الوقائية، والشهادات الصفراء.

وشرحت «القرش»، مؤشرات وأعراض الملاريا وهي: «الحُمّى، والقشعريرة، والشعور العام بالانزعاج، والصداع، والغثيان، والقيء، والإسهال، وألم البطن، وألم المفاصل أو العضلات، والإرهاق، وسرعة التنفس، وسرعة ضربات القلب، والسعال».

ما هو مرض الملاريا؟

ووفقاً لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإن مرض الملاريا هو مرض يُسببه طفيل، وينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى، ويشعر الأشخاص المصابون بالملاريا بإعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة.

وعلى الرغم من أن المرض غير شائع في المناخات المعتدلة، فلا تزال الملاريا شائعة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يُصاب ما يقرب من 290 مليون شخص بالملاريا كل عام، ويموت أكثر من 400 ألف شخص بسبب هذا المرض.