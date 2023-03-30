منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرض الملاريا قريبا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن قرب إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرض الملاريا.

ولفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أعد ملف كامل عن مرض الملاريا وكيف تعاملت مصر معه وخلو مصر من هذا المرض لاطلاع المنظمة على الملف والإعلان الرسمي بخلو مصر من المرض، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية ليست المرة الأولى التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية خلو مصر من أمراض.

إعلان مصر خالية من شلل الأطفال

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، لافتا الى أن الحملات التي تقوم وزارة الصحة بتدشينها من تطعيمات للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لمرض شلل الأطفال هي حملات توعوية وسعي الوزارة للحفاظ على مصر خالية من الفيروس.

الحصبة والحصبة الألمانية

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بعد اجماع الآراء داخل اللجنة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالإجماع على رفع الجهود التي قامت بها وزارة الصحة لحماية المواطنين من الأمراض المعدية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

الإعلان عن خلو مصر فيروس سي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «استطاعت مصر أيضا القضاء على فيروس سي والإعلان عن خلو مصر من هذا الفيروس الذي عانى منه القطاع الصحي بشكل كبير خلال السنوات الماضية من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي على مستوى محافظات مصر».