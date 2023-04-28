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«الخارجية»: استمرار إجلاء الرعايا المصريين من السودان

كتب:

أ ش أ
09:28 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
الخارجية المصرية- أرشيفية

الخارجية المصرية- أرشيفية

أهابت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، في ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، المواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بالتوجه إلى مناطق التجمع التالية:

1 - القنصلية المصرية في بورتسودان أو مطار بورتسودان.

2 - مطار دنقلة.

3 - معبر قسطل.

4 - معبر أرقين.

استمرار الخارجية المصرية في تلقي الاتصالات

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أنّ غرفة الأزمات بالوزارة، تستمر في تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: «01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990 - 01283176866».

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