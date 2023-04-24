«الخارجية»: استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية بيانا تنعى فيه ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب، محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد اليوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

احتساب الفقيد شهيدا للواجب

هذا، وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام، رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.