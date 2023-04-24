مدير مركز الأهرام للدراسات: الأبعاد الإنسانية حاضرة في السياسة الخارجية المصرية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الدور الذي تقوم به مصر في هذه اللحظة المهمة التي يمر بها السودان الشقيق يرجع إلى المسؤولية الإنسانية للدولة المصرية تجاه دولة شقيقة جارة تواجه أزمة شديدة التعقيد.

الأبعاد الإنسانية حاضرة في السياسة الخارجية المصرية

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأبعاد الإنسانية حاضرة في السياسة الخارجية المصرية بشكل عام سواء في علاقاتها مع الإقليم والنظام العالمي، وهذا واضح في تعامل الدولة المصرية مع الأزمات التي واجهت دولا عديدة في المنطقة رغم الخلافات السياسية التي كانت قائمة بين مصر وبعض هذه الدول إلا أن هذا لا يؤثر على الأبعاد الإنسانية في التحرك المصري، ودعم هذه الدول والمجتمعات التي واجهت أزمات إنسانية.

دور مصر تاريخي في القارة الأفريقية

وتابع أن الدور الإنساني لمصر في القارة الإفريقية بشكل عام هو دور تاريخي ومصر لعبت دورا في مساندة بعض الدول الإفريقية منها السودان وجنوب السودان، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وغيرها من المشكلات، وهذا البعد الإنساني مهم في السياسة الخارجية المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع مختلف الدول التي واجهت أزمات.