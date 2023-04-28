أفادت مصادر حكومية أن شهادة الوفاة للطفل المتوفي أثناء الولادة تُستخرج من مكتب الصحة بناء على التقرير الطبي، وبعد الحصول على شهادة الوفاة الورقية من «الصحة»، يجب التوجه إلى الأحوال المدنية لاستخراج شهادة الوفاة المميكنة.

«الوطن»، تنشر خطوات استخراج شهادة الوفاة للطفل المتوفي أثناء الولادة من قطاع الأحوال المدنية أو من السجلات المدنية في القاهرة والمحافظات وهي كالتالي:

- يتوجه المواطن إلى أقرب موقع لمحل إقامته تابع لقطاع الأحوال المدنية بالمواقع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- يمكن استخراج شهادة الوفاة من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت الدولية ويتم توصيل الخدمة المطلوبة من خلال البريد السريع إلى العنوان المدون بالطلب خلال 48 ساعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة

- بطاقة الرقم القومي

- البيان مسجل على الحاسب الرئيسي.

- أحد اقارب صاحب القيد حتى الدرجة الثالثة.

- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن والحصول عليها عن طريق الإنترنت.

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقاً.

- يجب كتابة اسم المتوفي واسم أم المتوفي ثلاثي أو رباعي.

- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد اقرباء الدرجة الأولى فقط.

إجراءات الحصول على شهادة الوفاة إلكترونيًا

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية بالشباك المختص.

- استلام الخدمة.

- الدخول على الموقع على شبكة الانترنت الدولية.

- الدخول على طلب الحصول على شهادة وفاة مميكنة.

- السداد من خلال فورى أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.