11 مستندا للحصول على دعم تكافل وكرامة.. بينهم شهادة الوفاة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 4.1 مليون أسرة أي نحو 17 مليون مواطن مصري، مشيرة إلى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي إلى 22 مليار جنيه سنويا بعدما كانت 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة علىها.

مستندات التقديم على تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك العديد من المستندات المطلوبة بالوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال للأسر المستفيدة من 6 سنوات إلى 18 سنة.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم الأرملة صورة شهادة وفاة الزوج.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- يقدم المستفيد صورة من بطاقة التموين المميكنة ويكون مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر لكل أفراد الأسرة وذلك لأفراد أقل من 18 سنة.

- في حالة إذا كان هناك إعاقة يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

شروط صرف دعم تكافل وكرامة

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي للقبول ببرنامج الدعم النقدي عدم ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر، أو إيجار فدان أرض زراعية، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، كما يشترط ألا يكون المستفيد يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد في السنة أو السفر خارج البلاد بغرض العمل.