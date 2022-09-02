بخطوات بسيطة.. تعرف على كيفية استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

تقدم وزارة الداخلية تسهيلات كثيرة للمواطنيين للتسهيل عليهم في الوقت والمجهود من خلال الخدمات الإلكترونية، ومن بينها استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا من المنزل بخطوات بسيطة عن طريق الدخول الى موقع وزارة الداخلية، وإتباع عدد من الخطوات.

استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» الطريقة التي يتم من خلالها استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية.

خطوات إستخراج شهادة وفاة الكترونيًا

وتكون أولى تلك الخطوات لاستخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/contact، وإنشاء حساب من خانة تسمى «تسجيل الدخول»، والضغط على إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات الشخصية والرقم القومى.

وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة تسمي «دليل الخدمات» وبعدها الضغط على أيقونة «الأحوال المدنية»، وبعدها الضغط على أيقونة تسمى «شهادة وفاة».

وفي الخطوة التالية الضغط على «الأشخاص المستفيدين»، وإدخال بيانات قيد الوفاة المطلوبة، وإدخال بيانات مقدم الطلب وإدخال الكود الموجودة في الصورة، ثم إرسال الطلب، وإدخال نظام الدفع وبعدها تحديد موعد استلام الوثيقة.