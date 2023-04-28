عودة حركة المرور على طريق «قليوب - شبين القناطر» عقب رفع آثار حادث سير

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق «قليوب - شبين القناطر»، عقب رفع آثار حادث تصادم أتوبيس وسيارة أمام قرية طحانوب دائرة مركز شبين القناطر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ومصرع شخص.

التصريح بدفن جثة ضحية الحادث

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على طريق شبين القناطر وقليوب، وصرحت جهات المعنية بالتحقيق بدفن جثة ضحية الحادث والاستعلام عن حالة المصابين الـ 5 لسؤالهم، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث وإعداد تقرير حول الحادث وملابساته وأسبابه.

تفاصيل تصادم أتوبيس وسيارة بشبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق «قليوب - شبين القناطر»، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة، تبين للمقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وقوع الحادث بين أتوبيس وسيارة على طريق «قليوب - شبين» بقرية طحانوب، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ومصرع آخر.