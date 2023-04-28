الداخلية تعيد طفلًا متغيبًا لأسرته بالفيوم استجابًة لاستغاثة والده

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان «قارئ يستغيث للبحث عن ابنه المفقود»، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من تغيب نجله عن مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة إطسا، بمديرية أمن الفيوم.

وبفحص الإستغاثة، تبين أنه بتاريخ 23 أبريل الجاري، تلقى مركز شرطة إطسا، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باختفاء نجله «طفل 3 سنوات»، حال لهوه أمام مسكنه، وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية، من العثور على الطفل داخل منطقة زراعية بذات القرية محل سكنه، حيث ضل طريق العودة لمنزلة حال لهوه، وتم إعادته لأهليته وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

وفي سياق آخر، واصت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76566 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11381 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.