«أمن الفيوم» ينجح في إنهاء خصومة ثأرية عمرها 9 سنوات بين عائلتين

تمكنت مديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 9 سنوات بين عائلتي «وافي» و«شرف» بمدينة الفيوم، بحضور قيادات مديرية أمن الفيوم، ورجال الأزهر الشريف، وعدد من نواب البرلمان، ورجال التحكيم العرفي، وأفراد العائلتين.

وتم تقديم الكفن خلال جلسة الصلح، وتعانق أفراد العائلتين، وتعهدوا على نبذ العنف والخلافات التي كانت بينهم، وذلك وسط تصفيق واستحسان الحاضرين.

تفاصيل خصومة العائلتين

ويرجع تاريخ الخصومة الثأرية بين عائلتي «وافي» و«شرف» بمحافظة الفيوم، إلى عام 2014، حينما لقي شاب من عائلة «شرف» مصرعه على يد أحد أفراد عائلة «وافي»، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، واستمر بعدها الخلاف الثأري بين العائلتين على مدار الـ 9 سنوات المُنقضية.

تدخلات أمنية لإنهاء الخلاف

وتمكنّت قيادات مديرية أمن الفيوم، تحت إشراف العميد حسام أنور، رئيس مباحث المديرية، من إقناع العائلتين بإنهاء الخصومة الثأرية من خلال جلسة صلح وتقديم الكفن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالقضاء على الخصومات الثأرية في جميع محافظات مصر، وعقد جلسات صلح، وإنهاء الخلافات بين العائلات وبعضها، ليسود الأمن والأمان.

حضور واسع في الجلسة

ووافق أفراد العائلتين على عقد جلسة صلح اليوم بحضور القيادات الأمنية، ورجال الأزهر الشريف، وبعض أعضاء مجلس النواب، وحضور 80 فردًا من العائلتين داخل سرادق ضخم في الحديقة الدولية بنطاق قسم شرطة أول الفيوم.

تقديم الكفن أنهى الخلاف

وخلال الجلسة، قدّم أحد أفراد عائلة «وافي»، الكفن إلى كبير عائلة «شرف»، وتعانق الطرفان، وسط دموع امتزجت بالفرح، ثم أقسموا على كتاب الله على نبذ الخلافات التي كانت بينهم، وفتح صفحة جديدة من الحب والمودة والإخاء.