«أمن الفيوم» يساعد قائد سيارة ومستقليها تعطلت بهم على الطريق

تبلغ لمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بوجود بلاغ استغاثة وطلب مساعدة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وتبين أنه حال سير إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) وبصحبته 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، متجهين للتنزه بإحدى القرى السياحية بدائرة المركز، وتعطل السيارة نتيجة غرزها بأحد الكثبان الرملية على جانب الطريق.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى وتم إنتشال السيارة، والإطمئنان على سلامة قائد السيارة ومستقليها، ولاقى ذلك إستحساناً منهم وتم إستكمال رحلتهم بسلام وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية.