ضبط 71544 قطعة ألعاب نارية في أسيوط والمنيا والبحيرة

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط حائزي وتجار الألعاب النارية، استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – المنيا – البحيرة، عددًا من حائزي وتجار الألعاب النارية، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط شخص بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وبحوزته 14250 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

- ضبط 4 أشخاص بدائرة قسمي شرطة «ملوى- المنيا» بمحافظة المنيا، وبحوزتهم 19994 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

- ضبط 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم 37300 وحدة ألعاب نارية صغيرة الحجم و35 طلقة محدثة صوت.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.