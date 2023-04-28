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ضبط شخص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:12 م | الجمعة 28 أبريل 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع