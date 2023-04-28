ضبط 1869 مخالفة مرورية متنوعة في حملات خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:37 م | الجمعة 28 أبريل 2023
حركة السيارات
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:
في مجال تهريب النقد: ضبط قضية.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1869 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط 12 قضية.
وفي مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 4 قضايا.
وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 136 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.