4 حالات مخالفة لسيارات النقل يعاقب عليها قانون المرور.. أبرزها الحمولة والارتفاع

يساهم قانون المرور في تسيير حركة السير على الطرق، وضمان سلامة قائدي السيارات والركاب وكذلك المارة، لذلك ينص على بعض الضوابط التي لا يجب الخروج عنها، والمخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض المخالفون لعقوبات وغرامات مختلفة على حسب نوع المخالفة.

ومن بين المخالفات التي نص عليها قانون المرور، مخالفة تتعلق بمركبات وسيارات النقل، والحمولة التي تسير بها، وحدد غرامة في 4 حالات مخالفة لا يجوز على سيارات النقل ارتكابها، وفقا لنص المادة 74 من القانون.

مخالفات في حمولة مركبات النقل

ونصت المادة «74» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية على غرامة مرورية في حالة مخالفة مركبات النقل أي من الشروط التالية:

- وزن الحمولة «نقل خفيف 2000 كيلوجرام».

- ارتفاعها.

- عرضها.

- طولها.

ويحدد في رخص مركبات النقل، أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها، وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة.

المخالفة المقررة في قانون المرور

ويعاقب قانون المرور عند مخالفات عربات النقل أي من الشروط السابق ذكرها، بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وضمت المادة رقم «74» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، 9 مخالفات مرورية مختلفة، جميعها يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه.