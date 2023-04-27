طريقة سهلة لسداد مخالفات المرور عبر الهاتف.. اتبع 8 خطوات

يفضل عدد كثير من ملاك السيارات سداد مخالفات المرور «أونلاين» قبل الذهاب إلى وحدة المرور لتجديد رخصة السيارة، ما يساهم ذلك في سرعة إنجاز مهمة تجديد الرخصة في وقت قصير.

وتعمل الإدارة العامة للمرور وفق استراتيجية متطورة من وزارة الداخلية لتوفير آليات السرعة في إنجاز الخدمات للمواطنين الذين يترددون على وحدات المرور، ووفق استراتيجية الداخلية الجديدة جرى تطوير جميع وحدات المرور وتحديثها بداية من المباني والمنشآت والأجهزة المستخدم داخل تلك الوحدات.

طريقة سهلة لسداد مخالفات المرور عبر الهاتف

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات.