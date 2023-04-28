افتتاح 3 مساجد جديدة في محافظتي القليوبية والمنيا

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 3 مساجد في محافظتي القليوبية والمنيا، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح 3 مساجد جديدة

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد الحاج سلام بقرية دملو بمركز بنها، ومسجد الرحمة بقرية دجوي بمركز بنها، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الضواهرة بقرية الحاج قنديل بمركز دير مواس.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1105 مساجد، بينها 891 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و214 مسجداً صيانة وتطوير.

استئناف جميع الأنشطة الدعوية

وفي سياق آخر، تستأنف وزارة الأوقاف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد، ابتداءً من صباح السبت، وهي «مجالس الإقراء - مجالس الإفتاء - الدروس المنهجية - دروس الواعظات - المنبر الثابت - مجلس الفقه - مجلس الحديث - مقارئ كبار القراء - مقارئ الجمهور - مقارئ الأئمة القراء - المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات».

كما يتم استئناف البرنامج الصيفي للطفل بدايةً من الأحد 14 مايو 2023، مع التوسع فيه ليكون في عشرين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.