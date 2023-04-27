قناة الناس: وزارة الأوقاف تطلق برنامجا بعنوان «مليون قارئ وألف حافظ»

قالت الإعلامية مروة شتلة، إن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج تثقيفي بعنوان «المليون قارئ وألف حافظ صغير»، موضحة أن هذا المشروع مهم بالنسبة للأطفال والنشئ، ويحتاج اهتمام كبير من الأسر.

محاضرات تثقيفية متنوعة في 20 ألف مسجد

أوضحت خلال حلقة برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس»، ان الوزارة ستطلق البرنامج 14 مايو المقبل، وسيتم إطلاقه في 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، وسيكون عبارة عن محاضرات تثقيفية متنوعة تتعلق بالقيم والآداب العامة، ورحلات ترفيهية وتثقيفية واكتشاف للمواهب في مجالات عديدة، منها قراءة القرآن والابتهال والثقافة العامة وطلاقة القراءة.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها عبر تردد 12054 رأسي.