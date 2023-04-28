حالة الطقس غدا.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية

كشفت الأرصاد الجوية أنّ طقس الغد سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وخلال ساعات الليل المتأخر على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان، أن حالة الطقس غدا تسودها أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس غدا أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 14

- بنها 25- 14

- دمنهور 23- 14

- وادي النطرون 21 - 14

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 24- 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 23- 15

- دمياط 23- 16

- بورسعيد 22- 14

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 26- 15

- نخل 25- 6

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 24- 18

- شرم الشيخ 30- 19

- الإسكندرية 21- 15

- العلمين الجديدة 21- 16

- مطروح 20- 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 23- 17

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 30- 20

- سفاجا 31- 21

- مرسى علم 32- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 26- 15

- بني سويف 26- 15

- المنيا 26- 14

- أسيوط 27- 15

- سوهاج 28- 17

- قنا 30- 18

- الأقصر 32- 19

- أسوان 32- 19

- الوادي الجديد 29- 18

- أبوسمبل 33- 20.