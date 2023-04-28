سقوط أمطار على الإسكندرية.. و«الأرصاد» تحذر المواطنين

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ قليل على محافظة الإسكندرية، وذلك في نطاق شرق المدينة بالتحديد في أحياء شرق والمنتزه أول وثان، وذلك لبضع دقائق قليلة خلال ظهر اليوم، قبل أن تتوقف سريعا.

تحذير من طقس الإسكندرية اليوم

وتبع تلك الأجواء تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حال نزول البحر، والحد من عمليات التنزه في الإسكندرية اليوم لحين استقرار الجو.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 22 درجة وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 15 درجة، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، إلا أنه يصاحبه سقوط أمطار وارتفاع أمواج البحر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية بمقدار من 2.5 إلى 3.5 متر، ما يتبعه ضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية مع إجازة نهاية الأسبوع.