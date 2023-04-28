«الأرصاد» تحذر المواطنين في 5 محافظات بسبب حالة الأمواج: توقفوا عن الصيد

اضطراب جديد يضرب البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات الجارية من اليوم الجمعة، حيث تشهد 5 محافظات ساحلية ارتفاع الأمواج بنسبة تصل إلى 3.5 متر من اليوم وإلى الغد، وهي النسبة الأعلى في الوقت الحالي ما يتبعها اضطراب في الملاحة وعمليات الصيد، بالإضافة إلى تحذير من نزول المياه.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان المحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط على رأسها الإسكندرية ومطروح من منخفض جوي يأتي على مسطح البحر المتوسط، بقيم ضغطية منخفضة؛ ينتج عنه اضطراب مائي.

ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط

وبحسب هيئة الأرصاد فإن سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر إلى 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم في محافظات الساحل الشمالي

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظات الساحل الشمالي أجواء باردة من حيث درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية مع ازدياد سرعات هبات الرياح لتصل إلى 34 كيلو متر في الساعة.

توقعات أمطار اليوم

ويصاحب ذلك تقدم السحب الممطرة مساء يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة الشدة، وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.