الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء.. بث مباشر

قدمت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اليوم، بثًا مباشرًا على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وظهر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، إذ أصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء، وبدأت عملية السير في الفضاء الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد خروج «النيادي» من معادلة الضغط في المحطة.

«النيادي» عبر عن سعادته بالمهمة

ونشر «النيادي»، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، تغريدة يعبر فيها عن سعادته بالمهمة التي يقوم بها ويشارك العالم فيها، إذ قال: «نحن اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا، وقد تدربت بجدية لأكثر من 3 سنوات لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا ودقة».

وأضاف النيادي: «بعد ساعات قليلة، سأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، مرتديًا هذه البدلة الفضائية الرائعة».

وبعد مشاركته في مهام البعثة 69 على متن المحطة الفضائية الدولية، أصبح «النيادي» أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، إذ سيؤدي مهامه إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا، ومن المتوقع أن يستغرق وجودهما خارج المحطة نحو 6 ساعات ونصف تقريبا، وسيعملان خلال هذه الفترة على صيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية، وتنفيذ مهام أخرى أساسية.