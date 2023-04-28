من هو الإماراتي سلطان النيادي؟.. أول عربي يسير في الفضاء

خرج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول عربي يسير في الفضاء، وذلك في بث مباشر لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عبر حسابها على «يوتيوب».

وقام سلطان النيادي، بالمشاركة في مهمة البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، وقام بالسير في الفضاء، اليوم.

من هو سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء؟

- وُلد سلطان النيادي في 23 مايو 1981 في منطقة أم غافة التابعة لمدينة العين، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

- كان النيادي متميزًا في تعليمه وتميز بين أقرانه الطلاب.

- حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.

- وفي عام 2008 حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، من جامعة «غريفيث الأسترالية»

- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

- حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

- شغل مركز رائد فضاء احتياطي خلال مهمة «طموح زايد» عام 2019.