استشهاد فتى فلسطيني في بيت لحم برصاص الاحتلال

سقط فتى فلسطيني شهيداً ببيت لحم اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

رصاصة في الصدر أدت إلى الوفاة

ووفقا لوكالة الشرق الأوسط، فقد وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «تقوع» الواقعة جنوب شرق محافظة «بيت لحم» بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أنَّ الفتى الفلسطيني قد أصيب برصاصة في الصدر، وعلى إثرها جرى نقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليعلن الأطباء استشهاده.