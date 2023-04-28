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استشهاد فتى فلسطيني في بيت لحم برصاص الاحتلال

كتب:

منى صلاح
05:14 م | الجمعة 28 أبريل 2023
بيت لحم فلسطين

بيت لحم فلسطين

سقط فتى فلسطيني شهيداً ببيت لحم اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

رصاصة في الصدر أدت إلى الوفاة

ووفقا لوكالة الشرق الأوسط، فقد وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «تقوع» الواقعة جنوب شرق محافظة «بيت لحم» بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أنَّ الفتى الفلسطيني قد أصيب برصاصة في الصدر، وعلى إثرها جرى نقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليعلن الأطباء استشهاده.

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بقلم منى صلاح