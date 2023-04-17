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إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

كتب:

أ ش أ
09:08 م | الإثنين 17 أبريل 2023
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عند مفترق مستوطنات "جوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المفترق أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنة فاطمة شاهين (33 عاما) من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأصابوها، ومن ثم نقلوها بواسطة مركبة إسعاف، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن المواطنة أصيبت بالرصاص الحي في الكتف والساق.

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بقلم أ ش أ