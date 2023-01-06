«بيت لحم» تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.. «صور»

تبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وهي، الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان والأقباط والأحباش الأرثوذكس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن ساحة المهد ببيت لحم ستكون مسرحا للاحتفالات بوصول المواكب الأربعة، بدءا من الساعة الثامنة والنصف لموكب السريان، وبعده الأقباط، وعند الظهيرة موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس الثالث، وختاما بموكب الأحباش عصرا.

من جهته قال رئيس بلدية بيت لحم «حنا حنانيا»: «بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما يكون إلى نعمة السلام التي لا تأتي بأي ثمن، فثمنها الأسمى هو العدل، حيث لا يمكن أن يتحقق السلام دون عدل ومحبة بين البشر»، معربا عن سعادته بالأجواء العامة التي تمر بها المدينة من مظاهر بهجة وفرح، مؤكدا حرص الجميع على إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وتفويت الفرصة على المحتل للنيل من هذه المناسبة الدينية الوطنية.

الأب مصلح: لا يعقل أن نبقى الشعب الوحيد تحت الاحتلال الإسرائيلي

وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية الأب عيسى مصلح إن رسالتهم في هذه المناسبة الدينية الوطنية هي السلام وإحقاق الحق والعدل: «لا يعقل أن نظل الشعب الوحيد تحت الاحتلال الإسرائيلي».

وحرصت الشرطة على تطبيق خطتها المرورية لتأمين الاحتفالات، وقامت بنشر عناصرها في الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق، وفي محيط ساحة المهد.

فيما أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي لـ«وفا»، أنه منذ مساء أمس تم استنفار كامل لصفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها، ومراكزها، وأقسامها، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة احتراما لقدسية هذه المناسبة الدينية الوطنية، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.