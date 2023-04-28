ما هي مهمة الإماراتي سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء؟

ظهر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، يسير في الفضاء اليوم، كأول رائد فضاء عربي يقوم بهذا الأمر، وفق البث المباشر الذي عرضته قناة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، على «يوتيوب»، لكن ما هي مهمة الرائد سلطان النيادي؟

مهمة الرائد سلطان النيادي

تعتبر مهمة السير في الفضاء التي قام بها النيادي، هي الرابعة هذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، ولها أهمية كبيرة، ويعاونه فيها رائد الفضاء ستيفن بوين من «ناسا».

وسيقوم النيادي، وستفين بوين، بمهام تحضيرية لتركيب ألواح شمسية على متن محطة الفضاء الدولية، إذ سيجري تركيب هذه الألواح خلال مهمة في يونيو المقبل، وتهدف هذه التحضيرات إلى تسهيل عمل رواد الفضاء خلال المهمة القادمة، إذ تلعب الألواح الشمسية دورًا محوريًا في تشغيل المحطة وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

من هو سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء؟

- وُلد سلطان النيادي في 23 مايو 1981 في منطقة أم غافة التابعة لمدينة العين، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

- كان النيادي متميزًا في تعليمه وتميز بين أقرانه الطلاب.

- حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.

- وفي عام 2008 حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، من جامعة «غريفيث الأسترالية»

- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

- حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

- شغل مركز رائد فضاء احتياطي خلال مهمة «طموح زايد» عام 2019.