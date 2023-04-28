حصاد مجلس الوزراء في أسبوع.. إنشاء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22حتى 28أبريل 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وشمل التعديل المادة 62 لتنص هذه المادة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 1000م2، بمنطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتي ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالي المنطقة والمخابز، فيما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم ٩٥، المنعقدة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣، وذلك لعدد ٣٤ موضوعاً.

في حين تم استعراض تقرير عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2021/2022، وذلك في ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى الموافقة على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً لمناقشة رؤية شركة "المقاولون العرب" للعمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخراً، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن اجتماع لاستعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والمالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير المالية لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، حيث أكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل تطورات الأوضاع في السودان، وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين هناك.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بإرسال برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، حيث عبر عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر، كما شهد والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة "العباسية"، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بين الهيئة وشركة "فويست ألبين" مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي الذي تستضيفه القاهرة

واستكمالا للأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد ترأس والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا مائدة مستديرة مشتركة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، حيث أكد أن باب مصر مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصرية كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور مسئولين رفيعي المستوى من حكومتي البلدين، وممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والنمساوي، كما شهد والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة "العباسية"، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بين الهيئة وشركة "فويست ألبين" مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي الذي تستضيفه القاهرة، وكذلك شهد والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي، وأيضا شهد والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "بلاسر وتويرر" النمساوية وشركة "بلاسر" مصر؛ بهدف إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 30 ماكينة من ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي سبق وقامت بتوريدها الشركة، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة مستقبلي لمدة 15 عامًا لعدد 34 ماكينة

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد أورد التقرير لقاء دد مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وعدد من الموضوعات وملفات العمل الأخرى بالوزارة، بجانب لقاء مع مستشار النمسا والوفد المرافق له، حيث أكد أن هناك فرصاً متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، وسفير مصر فى فيينا