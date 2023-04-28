رباب الشريف تقدم تغطية مهرجان مالمو للسينما العربية في الدورة 13

يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية دورته الحالية اليوم، وقد اعتادت قناة نايل سينما على التواجد لتغطية دورات المهرجان منذ بدايته برئاسة المخرج محمد قبلاوي، وسافرت الإعلامية رباب الشريف والمخرجة دعاء أحمد تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما.

مهرجان مالمو ينطلق من دولة السويد

ويكرم المهرجان هذه الدورة النجم المصري الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، يفتتح اليوم المهرجان فعالياته بمركز البلدية بمدينة مالمو، وسوف يعرض فيلم الافتتاح حمى البحر الأبيض، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 4 مايو، يضم برنامج هذه الدورة 45 فيلما (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا) من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية تم تقسيمها حيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلما ومسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلما، بالإضافة إلى أربعة أفلام ضمن برنامج (ليالي عربية).

هنا شيحة تمثل مصر في المهرجان

ويشارك فيلمان في برنامج (أفلام تستحق المشاهدة) فيلم في عروض المدارس وفيلمين للأسرة، و3 أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص ويشارك في لجنة التحكيم الأفلام الروائية الطويلة في هذه الدورة الفنانة المصرية هنا شيحة ويعرض في المسابقة من مصر فيلم «19 ب» إخراج وتأليف أحمد عبد الله وبطولة سيد رجب وناهد السباعي ضمن مجموعة من الأفلام المعروضة للجمهور العربي والاسكندنافي الموجود بمدينه مالمو السويدية.