حسين فهمي ضيف شرف الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي

أعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، اختيار إدارة المهرجان هذا العام للفنان الكبير حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، في الفترة من 6 إلى 20 مايو المقبل، بدار الأوبرا المصرية، مؤكدا علاقة حسين فهمي الوطيدة بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه في التنافس على جوائز المهرجان، وحصوله بالفعل على عدد من الجوائز في التمثيل.

المهرجان يقام في الفترة من 6 إلى 20 مايو المقبل

وأَضاف في بيان: «تربطني علاقة قديمة بالفنان حسين فهمي، فهو خريج المعهد العالي للسينما، وسافر بعثة لأمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته كان قد رشح من قبل هيئة السينما في ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلي ورُشحت أنا لتصويره، وبعدما بدأنا في التحضير والإعداد للفيلم فجأة أخبرني أنه لن يقوم باحتراف الإخراج وأنه سيقوم ببطولة فيلم (خلي بالك من زوزو)، وعندما تواصلت معه مؤخرا من أجل أن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة بعد مشاركته معنا العام الماضي كضيف شرف الدورة الاستثنائية التي ضمت أفلام عامي 2020 و2021، رحب بشدة، خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي».

حسين فهمي: عاصرت تأسيس مهرجان جمعية الفيلم

وأكد الفنان حسين فهمي، سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية، قائلا: «لقد عاصرت تأسيس هذا المهرجان، وكنت وقتها طالبا بمعهد السينما، وكان ولا يزال حتى الآن من أهم المهرجانات السينمائية في مصر لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله، ليس بسبب عدد الحضور أو العديد من التفاصيل التي يهتم بها الكثير من المهرجانات، لكن المهم هو الجمع الجميل الذي يحب السينما، فهو يكرم الفن السابع والفنانين المبدعين في مختلف المجالات والتخصصات السينمائية، كما يشمل رأي الجمهور من خلال جائزة خاصة بالجمهور وهذا شيء مهم».