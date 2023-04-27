حسين فهمي وأمير رمسيس يغادران إلى السويد لحضور مهرجان مالمو للسينما العربية

نشر المخرج أمير رمسيس، صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعه بحسين فهمي وهنا شيحة أثناء توجههم إلى السويد من أجل حضور مهرجان مالمو.

ومن المقرر، أن يكرم مهرجان مالمو الفنان حسين فهمي، عن مجمل أعماله خلال حفل افتتاح المهرجان غدا.

موعد مهرجان مالمو

ومهرجان مالمو للسينما العربية، ينطلق غدا وتستمر فعالياته حتى 4 مايو 2023، أما أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما ما بين 29 إبريل و 1 مايو 2023.

معلومات عن أيام مالمو لصناعة السينما

يذكر أن الهدف من مهرجان مالمو للسينما العربية، هو تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الناطقين بالعربية والمجموعات العرقية الأخرى التي تعيش في السويد، وخاصة في مالمو، ويعتمد المهرجان على التمويل من مختلف المنح والتبرعات الحكومية وغير الحكومية داخل الدول الإسكندنافية وخارجها.

ويضم المهرجان في هذه الدورة 45 فيلما ما بين أفلامًا طويلة ووثائقية، وأفلام قصيرة وليال عربية، بالإضافة إلى برنامج خاص بالأطفال، يضم عدد كبير الفعاليات ومن بينها «سرد حكايات ورسم وتلوين».