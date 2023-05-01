كيف تربح 30 ألف جنيه من زراعة الصبار؟.. السر في أنواع الشتلات

يوجد هواة على مستوى العالم لزراعة نبات الصبار، الذي يصل لنحو 12 ألف نوع، وشغفهم بزراعته متجدد وذلك بسبب الأنواع الجديدة وطفرات تحدثها الجينات الوراثية في النبات، كما يمكن زراعته في أماكن صغيرة المساحة بحدائق وشرفات المنزل، ويتأقلم مع الطقس باستعدادات بسيطة، ويحقق أرباحًا كبيرة نظرًا لزيادة الطلب عليه واحتياجه لمستحضرات التجميل المختلفة.

زراعة الصبار انتشرت بكثرة خلال الـ4 سنوات الأخيرة

وقال المهندس الزراعي جميل عثمان، المتخصص في شتلات وزراعة الصبارات والعصاريات، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنّ زراعة الصبار انتشرت في مصر منذ حوالي 4 سنوات.

وأضاف أنّ أصناف الصبارات والعصاريات تصل لحوالي 12 ألف نوع، ويقبل الكثيرون على زراعته، لافتًا إلى أنه يدخل في مستحضرات التجميل، كما يُمكن إزالة الأشواك عن بعض أنواعه كألواح التين الشوكي ويدخل في أعلاف الحيوانات لتمتعه بقيمة غذائية مرتفعة: «زراعته مربحة في كل الأحوال، فيمكن الإكثار منه سواء بذور أو أوراق ونبات وشتلات»، حسب قوله.

وأشار إلى أنه يمكن التربح من زراعة الصبار بجميع أنواعه، إذ تبدأ أسعار شتلات وبذور الصبار من 10 جنيهات وتصل حتى 50 ألف جنيه، بينما أسعار العصاريات تبدأ من 5 جنيهات وحتى 5 آلاف جنيه: «توجد أنواع رائعة من الصبار إذ تبدأ البذرة الواحدة من 5 جنيهات»، لافتًا إلى إمكانية تحقيق أرباح تصل في الدورة الواحدة التي لا تتخطى 4 أشهر لنحو 10 آلاف جنيه من قيمة رأس مال 20 ألف جنيه، أي تصل الأرباح سنويًا لنحو 30 ألف جنيه.

أنواع الشتلات والأرخص سعرًا

وأشار المهندس الزراعي إلى إمكانية زراعة صبار وعصاريات مثل السيدوم والإشفيرا والكاراسولا والنوتو والعمة البلدي والممالريات، وهذه الأنواع هي الأكثر تداولا والأرخص سعرا للشتلات، بزراعتها في قصاري بأقل تكلفة بدءًا من 500 جنيه، وبعد 4 أشهر يمكن الحصول على إنتاج وبيعه «قمم النبات».

دراسة جدوى من زراعة الصباريات والعصاريات

وأكد المهندس الزراعي، أنه يمكن زراعة الصبار بمبلغ بداية من 500 جنيه ويحقق ربحًا 250 جنيهًا، يتضاعف مع مضاعفة المبلغ المعد لرأس المال، فمثلًا مضاعفة المبلغ لـ20 ألف جنيه يحقق 10 آلاف ربح خلال الدورة، ويمكن شراء القصاري الواحدة بقيمة جنيه واحد، مع تجهيز التربة من الرمل والطين بدون تكلفة لأنهما متوفران، ويمكن شراء البذور أو الشتلات بدءًا من 5 جنيهات.

وتابع أنه يجب التفرقة بين زراعة العصاريات والصباريات، إذ إنّ العصاريات تحتاج إلى ظل في حالة زراعتها في الصيف على أسطح المنازل أو الخلاء لحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة: «يمكن زراعة الصبار في القصاري ويدوم لمدة 5 سنوات، ثم يتم قطف قمم الأوراق والنبات من الصبار، ويمكن نقلها في قصاري جديدة كي تزهر أو تنتج بذورًا، والصبار في كل الأحوال مربح سواء بذور أو أوراق ونبات، ويمكن تسويقه وبيعه لشركات مستحضرات التجميل وهواة زراعته».