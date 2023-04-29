أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-4-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-4-2023، استقرارًا كبيرًا وملحوظًا في الأسواق، نظرًا لوجود كميات كبيرة معروضة في ظل تواضع الطلب منذ بداية شهر رمضان، وتتراوح أسعار الأسمنت بين 1770 و2000 جنيه، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين ونسبة الربح، وفقًا لما قاله أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، في حديثه لـ«الوطن».

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم في مصر بين 1770 و2000 جنيه، حيث يختلف بالنسبة للبيع بالتجزئة، ويعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في صناعة البناء والإنشاءات، ويحتل مكانة مهمة في السوق المصرية.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وسجل سعر الأسمنت اليوم، للمستهلك ما يلي:

- 1940 جنيهًا لأسمنت النصر.

- أسمنت المسلح بـ1960 جنيهًا للطن.

- أسمنت التعمير بـ1870 جنيهًا للطن.

- أسمنت المنيا بـ1890 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم بـ1860 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل بـ1880 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص بـ1860 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1890 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان بـ2000 جنيه للطن.

- أسمنت السويدي بـ2000 جنيه للطن.

- أسمنت السهم بـ1840 جنيهًا للطن.

- أسمنت المصريين بـ1770 جنيهًا للطن.

- أسمنت الممتاز بـ1960 جنيهًا للطن.

حجم إنتاج مصر من الأسمنت

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 42.4 مليون طن خلال عام 2022، وفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه.