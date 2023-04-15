أسعار الأسمنت اليوم السبت 15-4-2023 في السوق المصرية.. استقرار ملحوظ

يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في صناعة البناء والتشييد، ويشهد السوق المصري إقبالاً كبيراً على هذه المادة المهمة، فالأسمنت يستخدم في بناء الأعمال الكبيرة مثل الجسور والطرق والمباني الضخمة، ويعد عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية في مصر، ومع توفر مجموعة واسعة من المنتجات الاسمنتية في السوق المصري، يمكن للمقاولين والمستهلكين العثور على ما يلبي احتياجاتهم من حيث الجودة والأداء والتكلفة.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم السبت 15-4-2023 استقرارًا ملحوظًا إذ لم تتأثر بشكل كبير رغم التحديات التي يواجهها سوق الأسمنت في مصر، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي إلى وجود كميات كبيرة معروضة في ظل تواضع الطلب منذ بداية شهر رمضان، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1770 إلى 2060 جنيهًا، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، وتُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وصرّح أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وأحد أعضاء الاتحاد العربي للصناعة، لـ«الوطن» بأنّ أسعار الأسمنت تشهد استقرار ملحوظ في الوقت الحالي، لأن الأسعار في مصر تتأثر بالعرض والطلب، كما أن التحرك في أسعار الأسمنت إن حدث لا يكون كبير.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت المسلح 2050 جنيهًا للطن.

أسمنت التعمير 1875 جنيهًا للطن.

أسمنت المنيا 1940 جنيهًا للطن.

أسمنت المعلم 1910 جنيهات للطن.

أسمنت وادي النيل 1880 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص 1990 جنيهًا للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1890 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان 1990 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي 2060 جنيهًا للطن.

أسمنت السهم 1890 جنيهًا للطن.

أسمنت المصريين 1770 جنيهًا للطن.

أسمنت الممتاز 2055 جنيهًا للطن.