شعبة الأسمنت: استقرار الأسعار بالأسواق.. وارتفاع ملحوظ في المبيعات

قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال الفترة الراهنة، بسبب توافر كميات كبيرة من الأسمنت في الأسواق.

ارتفاع مبيعات الأسمنت

أضاف شيرين لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين على شراء الأسمنت، نظرا لأنه مع بداية فصل الصيف، يكثر تشطيب وتجهيزات المنازل لاعتدال الطقس.

أسعار الأسمنت في السوق

أوضح رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن سعر أسمنت المسلح يسجل اليوم 1960 جنيها، وأسمنت النصر 1940 جنيها، وأسمنت الممتاز 1960 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1870 جنيها.

وتابع بأن أسمنت المنيا يسجل 1890 جنيها، وأسمنت المصريين 1770 جنيها، وأسمنت الصعيد 1800 جنيه، وأسمنت السويدي 2000 جنيه، كما يسجل أسمنت السد العالي 1780 جنيها، وأسمنت المصري 1840 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت السهم 1840 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1860 جنيها.