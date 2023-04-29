خبير اقتصادي يستعرض أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير اقتصادي، إن هناك أهمية كبرى في العلاقات التبادلية التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، خاصة أنهما من الدول الغنية بخيراتها، وبالتالي التبادل التجاري وزيادة هذه العلاقات تؤدي إلى الاستفادة من المزايا النسبية من كل دولة بالقارة الأفريقية وليس فقط توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وهذا يؤدي إلى زيادة الموارد لكل دول التبادل وتحسن موازينها التجارية وموازين المدفوعات، وبالتالي تحسن مستوى معيشة المواطنين.

فائدة العلاقات التبادلية التجارية بالنسبة لمصر

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلاقات التبادلية التجارية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، إذ يؤدي إلى زيادة دخول العملات الأجنبية وبالتالي توفير النقد الأجنبي بالإضافة إلى الاستفادة بالمزايا الضخمة التي تنتج عن الاستثمارات وأيضًا خلق فرص عمل، وعلاج مشكلة البطالة، فضلا عن توطيد العلاقات الاستراتيجية بين الدول.

زيادة الصادرات هدف أساسي

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، ولا شك أن القارة الإفريقية تمثل جزءًا هاما من هذه الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات تلعب دورا كبيرا في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في الإسراع لرفع معدلات النمو الاقتصادي.